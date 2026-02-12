Міжнародний олімпійський комітет офіційно підтвердив, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича не допустили до участі в зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані–Кортіні, повідомляють «Новини Донбасу».



У МОК пояснили рішення тим, що спортсмен «відмовився дотримуватися рекомендацій щодо самовираження». Причиною став «шолом памʼяті», який, за версією організаторів, «не відповідає правилам змагань».



Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). У МОК заявили, що пропонували «компроміси» — демонструвати шолом під час тренувань, у медіазоні або після стартів.



Водночас у комітеті наголосили: «Скорбота не виражається і не сприймається однаково в усьому світі», додавши, що спортсмени можуть висловлювати свої погляди через соцмережі, інтерв’ю або чорну пов’язку на руці.



Контекст: Керівні принципи МОК щодо самовираження були розроблені у 2021 році після консультацій з 3500 спортсменами. Проте після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році ці правила фактично втратили актуальність: війна повернула спорт у реальність масових злочинів, загиблих і політичної відповідальності, яку МОК намагається ігнорувати під виглядом «нейтралітету».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»