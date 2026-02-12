ЗСУ вразили найбільший арсенал ГРАУ під Волгоградом

Приліт по ГРАУ.

Сили оборони України в ніч на 12 лютого уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі н.п. Котлубань Волгоградської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Нове відео від scénи показує безперервні випадки над GRAU depot https://t.co/gLM3CoNztw pic.twitter.com/oi1XzMjNrm — Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 12, 2026

Йдеться про один із найбільших складів боєприпасів російської армії. Удар було завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 «Фламінго». На території об’єкта зафіксовані потужні вибухи та вторинна детонація.

Інші відео з Kotlubani, Volgograd Region, де GRAU (Main Rocket and Artillery Administration) warehouses були закріплені. pic.twitter.com/ry6DlXJffw — Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 12, 2026

Крім того, у місті Мічурінськ Тамбовської області було уражено оборонне підприємство «Мічуринський завод Прогрес», яке виробляє обладнання для авіаційних і ракетних систем. За попередніми даними, на заводі виникла пожежа.

У Michurinsk, Tambov Oblast, Progress factory був hit for second time.



The factory manufactures:

Гироскопічні пристрої для стабілізації і контролю.

Course indicators and autopilots що забезпечує навігація і автоматичний flight control.

Angular velocity sensors and… pic.twitter.com/IgSeTElfBn — Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 11, 2026

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області, в районах Терпіння та Розівки, знищено склади боєприпасів противника.



Окремо Генштаб підтвердив пошкодження Волгоградського нафтопереробного заводу: внаслідок удару 11 лютого виведено з ладу установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-1, частково пошкоджено АВТ-3 та інфраструктурні об’єкти.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»