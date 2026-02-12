Apple масово блокує акаунти росіян, чиї ім'я, прізвище та по батькові збігаються з даними людей з американського списку санкцій. Під обмеження потрапляють звичайні користувачі, які не мають жодного стосунку до санкцій.

В результаті у власників таких облікових записів відключаються покупки в App Store, не продовжуються підписки на Apple Music та iCloud+, а в профілі з'являється вимога надіслати фотографію паспорта.



З 6 лютого користувачі повідомляють про появу плашки «Підтвердіть свою особистість» та повідомлення про виявлений збіг із списком санкцій США.



В американському санкційному переліку налічується близько 9 тисяч громадян Росії. Якщо серед них є тезка або однофамілець, існує ризик тимчасово або повністю втратити доступ до свого Apple ID і раніше купленого контенту.



За словами постраждалих, алгоритми Apple автоматично звіряють ПІБ, дату народження та регіон проживання, через що під блокування потрапляють люди із поширеними іменами.



У частині користувачів вже заморожені облікові записи з історією більше десяти років, включаючи особисті архіви, резервні копії та фотографії, що зберігаються в iCloud. До 12 лютого кількість скарг помітно зросла, проте офіційних коментарів чи роз'яснень від Apple на даний момент не надходило.

Нагадаємо, домен WhatsApp.com повністю зник із DNS-серверів РКН, що фактично позбавило користувачів у Росії прямого доступу до месенджера. Аналогічний механізм раніше був застосований до YouTube.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»