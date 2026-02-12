Війська Росії з артилерії та БПЛА вдарили по Костянтинівці: одна людина загинула, ще чотири – поранені

11 лютого о 12:00 російські війська зі ствольної артилерії завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще дві – отримали поранення.



Вже о 12:30 загарбники FPV-дроном вдарили по цивільному автомобілю. Машина пошкоджена. Постраждали дві людини.

Нагадаємо, що армія РФ атакувала місто Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого під удар потрапили рятувальники, пошкоджені багатоповерхівки та є поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко