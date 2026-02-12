Україна отримала унікальний радар Lanza для Patriot і NASAMS

Іспанське видання Xataka повідомило, що Україна отримала сучасний радар Lanza LTR-25, який використовується як ключовий елемент для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.



За даними журналістів, постачання цього радара стало частиною зміни підходу Іспанії до військової підтримки України та заповнило критичну прогалину в боротьбі з дронами-камікадзе типу «Шахед» і ракетними атаками РФ.



Військовий аналітик WarTranslated у соцмережі X зазначив, що Сполучені Штати тривалий час відмовлялися передавати Україні подібні технології, однак Іспанія все ж погодилася на постачання. Орієнтовна вартість системи — близько 37 мільйонів євро.



Радар Lanza здатен виявляти повітряні цілі на дистанції понад 450 кілометрів — від безпілотників і крилатих ракет до балістичних ракет та літаків зі зниженою помітністю.







Система розроблена компанією Indra і вже активно використовується країнами НАТО на східному фланзі. Вона адаптована до роботи в умовах радіоелектронної боротьби та інтегрується із західними системами ППО, що захищають повітряний простір України.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»