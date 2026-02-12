ФАБ-250 по житлових кварталах: нові руйнування та жертви у Донецькій області

Наслідки російських обстрілів Донецької області

За даними Донецької обласної військової адміністрації, минулої доби під російські обстріли потрапили кілька районів області.



Покровський район. У селі Золотий Колодязь Шахівської громади пошкоджено п'ять житлових будинків. У населеному пункті Вільне руйнувань отримали три будинки, у Торецькому — два.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 20 приватних будинків, дві багатоповерхівки, сміттєвоз, автокран та лінія електропередачі. У Стародубівці поранено одну людину.



У Малинівці пошкоджено сім будинків та газопровід. У Райгородку постраждали два житлові будинки. У Краматорську зафіксовано пошкодження двох багатоповерхових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів інфраструктури.



У Андріївці пошкоджено п'ять будинків, п'ять господарських будівель, дві вантажні машини та інфраструктуру. У Костянтинівці загинула одна людина, четверо отримали поранень, також пошкоджено автомобіль.



Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено один житловий будинок.



За добу російські війська 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 136 осіб, серед них 30 дітей.



Обстріл Краматорська



Російські війська скинули дві авіабомби ФАБ-250 на спальні райони міста. В результаті поранено 18-річного хлопця та 39-річну жінку. Пошкоджено 11 багатоповерхових будинків, магазин, аптеку, 28 автомобілів, а також складські приміщення.



На місцях працюють усі профільні служби. Проводиться обстеження ушкодженого житла. Комунальні служби та благодійні організації видають будівельні матеріали та допомагають мешканцям тимчасово закрити вибиті вікна у постраждалих будинках.

Нагадаємо, російська армія дроном ударила по пожежно-рятувальній частині у місті Краматорськ.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»