З Дружківки евакуювали дітей під дроном над головою з бойовим зарядом

Евакуація дітей із Дружківки. Фото: Нацполіція України

З прифронтової Дружківки спецпідрозділ поліції «Білі янголи» евакуював ще трьох дітей. Про це повідомили у поліції Донецької області.



Спільні екіпажі поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій вивезли з-під постійних обстрілів дві родини, де виховуються троє неповнолітніх — дві 13-річні дівчинки та 14-річний хлопчик.



«Наразі тут дуже страшно. Ми сподівалися на краще. Якщо влітку в місті ще вирувало життя, то тепер залишатися небезпечно. Діти самі вже просять виїхати», — розповіла мати двох підлітків.



Під час евакуації над головами людей було зафіксовано ворожий дрон із бойовим зарядом. Незважаючи на реальну загрозу, правоохоронцям вдалося безпечно доставити сім'ї до певного місця.



У Дружківці продовжується примусова евакуація сімей з дітьми. Щодня, ризикуючи власним життям, поліцейські оминають адреси проживання таких сімей, щоб переконатися, що дітей вивезено з небезпечної зони.

Нагадаємо, напередодні російська армія дроном ударила по пожежно-рятувальній частині у місті Краматорськ.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»