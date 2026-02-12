РФ скинула авіабомбу на Краматорськ: у МВА показали наслідки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Внаслідок нічного авіаційного удару по Краматорську Донецької області пошкоджено багато пошкоджень. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



За його словами, о третій ночі російські війська скинули дві авіаційні бомби ФАБ-250 на місто.





«Поранено двоє мешканців — хлопець 18 років та жінка 39 років. Пошкоджено 11 багатоповерхівок, 28 автомобілів, магазини та аптеки», - зазначив Гончаренко.



Раніше ми писали, що ввечері 11 лютого і вночі 12 лютого російська армія атакувала Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

