Зеленський нагородив Владислава Гераскевича орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи. Відповідний указ №119/2026 було підписано 12 лютого 2026 року.



У документі зазначено, що державну нагороду спортсмен отримав за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи та демократичних цінностей.

Гераскевич є членом національної олімпійської команди України та одним із найвідоміших українських спортсменів, який публічно виступав проти допуску представників Росії до міжнародних змагань.



На тлі скандалу з недопуском до участі в ОІ-2026 Міжнародний олімпійський комітет частково переглянув обмеження та повернув Гераскевичу акредитацію. Тепер він може перебувати на території олімпійських об’єктів, однак участі в змаганнях йому й надалі заборонено.



Команда спортсмена вже заявила, що планує оскаржити рішення про його відсторонення у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет офіційно підтвердив, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича не допустили до участі у зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»