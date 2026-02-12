Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Ухтинського НПЗ на відстані 1750 км від кордону України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження НПЗ у місті Ухта Республіки Комі на території РФ.



Як повідомляється, 12 лютого в рамках заходів, спрямованих на зниження військово-економічного потенціалу країни-агресора, підрозділи Служби безпеки України та Сили оборони України завдали удару по об'єкту нафтопереробки. Відстань від державного кордону України до цілі становить близько 1750 км.



За попередньою інформацією, внаслідок ураження на заводі виникла пожежа на технологічній ділянці атмосферно-вакуумної трубчатки (АВТ), а також на установці вісбрекінгу — одному з ключових елементів переробки важких нафтових фракцій.



Довідка: установка вісбрекінгу призначена для зниження в'язкості нафтової сировини з метою отримання товарного мазуту та додаткових обсягів легких фракцій, зокрема бензину та газойлю.



Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ «Лукойл» та переробляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік. Основну продукцію підприємства складають автомобільні та прямогонні бензини, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль.



За даними Генштабу ЗСУ, завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії, що робить його частиною військової логістики противника.

Нагадаємо, в Міноборони РФ заявляли, що вранці російська ППО нібито «збила дев'ять українських БПЛА літакового типу» в Республіці Комі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»