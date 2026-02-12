Евакуаційна група «Фенікс» транспортувала травмовану жінку до лікарні Слов'янська

На Донеччині триває евакуація. Фото: ДСНС

У четвер, 12 лютого, евакуаційна група «Фенікс» транспортувала травмовану жінку до лікарні міста Слов'янськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Днем Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між Лиманом і Святогірськом люди потребують допомоги», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що під час руху в легковому автомобілі відірвалося колесо, і транспортний засіб зупинився посеред дороги. У салоні знаходилося подружжя, у тому числі жінка з травмою ноги, яка потребувала медичної допомоги.





На місце події оперативно прибули рятувальники евакуаційної групи Фенікс. Рятувальники транспортували травмовану жінку до лікувального закладу у місті Слов'янськ.



Раніше ми писали, що у місті Слов'янськ на Донеччині залишаються 50 тисяч жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

