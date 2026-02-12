Стало відомо, скільки у Слов’янську витратять на антидронові сітки

Слов’янськ під постійною загрозою атак дронів.

Слов’янська міська військова адміністрація офіційно підтвердила початок масштабного облаштування міста антидроновими сітками. Про це у відповіді на запит «Новин Донбасу» розповів начальник МВА Вадим Лях.



Згідно з документом від 10 лютого 2026 року, роботи проводяться для охорони та оборони територій, критично важливої інфраструктури, об’єктів міського значення, комунікацій та захисту населення громади.



Наразі у місті триває встановлення антидронового покриття. Загалом планується перекрити 60 км внутрішніх доріг.

Одна з доріг між Слов’янськом і Краматорськом, де внаслідок удару було пошкоджено автомобіль.

На реалізацію заходів із бюджету громади виділено 60 млн грн. Роботи ведуться у координації з військовим керівництвом та Донецькою обласною військовою адміністрацією, а до процесу залучені як цивільні, так і військові фахівці.



У МВА наголосили, що інші деталі залишаються закритими через воєнний стан та безпекові ризики. Водночас на території громади вже виконано заходи з облаштування блокпостів антидроновими сітками.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Слов’янськ і Краматорськ залишаються без системного антидронового захисту. Вадим Лях пояснював, що проблема полягає не у матеріалах чи фінансуванні, а у гострій нестачі кадрів. Для перекриття 60 км доріг потрібно до 200 працівників і щонайменше 20 одиниць спецтехніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»