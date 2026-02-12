Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Стало відомо, скільки у Слов’янську витратять на антидронові сітки
12 лютого 2026, 19:12

Стало відомо, скільки у Слов’янську витратять на антидронові сітки

Слов’янськ під постійною загрозою атак дронів. Слов’янськ під постійною загрозою атак дронів.

Слов’янська міська військова адміністрація офіційно підтвердила початок масштабного облаштування міста антидроновими сітками. Про це у відповіді на запит «Новин Донбасу» розповів начальник МВА Вадим Лях.

Згідно з документом від 10 лютого 2026 року, роботи проводяться для охорони та оборони територій, критично важливої інфраструктури, об’єктів міського значення, комунікацій та захисту населення громади.

Наразі у місті триває встановлення антидронового покриття. Загалом планується перекрити 60 км внутрішніх доріг.

Одна з доріг між Слов’янськом і Краматорськом, де внаслідок удару було пошкоджено автомобіль.

На реалізацію заходів із бюджету громади виділено 60 млн грн. Роботи ведуться у координації з військовим керівництвом та Донецькою обласною військовою адміністрацією, а до процесу залучені як цивільні, так і військові фахівці.

У МВА наголосили, що інші деталі залишаються закритими через воєнний стан та безпекові ризики. Водночас на території громади вже виконано заходи з облаштування блокпостів антидроновими сітками.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Слов’янськ і Краматорськ залишаються без системного антидронового захисту. Вадим Лях пояснював, що проблема полягає не у матеріалах чи фінансуванні, а у гострій нестачі кадрів. Для перекриття 60 км доріг потрібно до 200 працівників і щонайменше 20 одиниць спецтехніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Місця
Слов’янськ
Інше
антидронові сітки антидроновий захист загроза FPV-дронів РФ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
