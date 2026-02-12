Гайовий очолив департамент освіти Донеччини: що про нього відомо

Гаєв очолив департамент освіти та науки Донецької ОДА

Новим директором департаменту освіти та науки облдержадміністрації став Ігор Гайовий. Він має військову та історичну освіту, професіонал з управління навчальними закладами. Про це повідомляє Донецька ОДА.



«Він має багаторічний досвід педагогічної та управлінської роботи, працював учителем історії у школах Бахмута, викладачем та керівником підрозділів у сфері професійної освіти», — йдеться у повідомленні.



Гайовий з 2019 року очолював Бахмутський центр професійно-технічної освіти. Новий директор здійснив успішну релокацію закладу у селище Гоща у Рівненській області, коли розпочалася повномасштабна війна.



Крім того, він отримав Премію Верховної Ради України, нагрудний знак «Відмінник освіти», а також відзнаки Міністерства освіти і науки України та Донецької обласної військової адміністрації.



Раніше ми писали, що у лютому 2025 року в Донецькій області призначили виконувача обов'язків керівника обласного департаменту освіти.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях