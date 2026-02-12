Сили оборони виявили тіла окупантів з Нігерії у Луганській області

Сили оборони виявили тіла окупантів із Нігерії на Луганщині. Фото: ГУР

На Луганщині військові розвідники виявили тіла двох громадян Федеративної Республіки Нігерія, які воювали на боці РФ. Обидва служили у складі 423-го гвардійського мотострілецького полку (в/ч 91701) 4-ї гвардійської танкової кантемирівської дивізії збройних сил Росії. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



Окупанти підписали контракт із російською армією у другій половині 2025 року. В одного загарбника залишилася дружина та троє дітей.



Обидва нігерійці загинули наприкінці листопада під час спроби штурму українських позицій у Луганській області. У стрілецьку битву вони так і не вступили, найманців ліквідували ударом дрона.





Раніше ми писали, що оператори екіпажу «Хаос» батальйону безпілотних систем 37 окремої бригади морської піхоти ЗСУ провели унікальну операцію із захоплення російського військовослужбовця в полон за допомогою FPV-дрону.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях