Бєлгородська область РФ частково залишилася без світла через удар

Бєлгородська область РФ потрапила під обстріл, внаслідок атаки у регіоні діють віялові відключення електроенергії. У деяких містах абоненти залишились без світла. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



За його словами, на одній із підстанцій сталася аварія.



«Відключення електроенергії сталося у понад 220 тисяч абонентів у трьох муніципалітетах: Бєлгород, Бєлгородський та Шебекинський округи. Аварійні бригади працюють. Відновлення займе щонайменше 4 години», — заявив він.



Раніше ми писали, що в російському Білгороді фактично припинила роботу газотурбінна теплоелектроцентраль «Промінь».

