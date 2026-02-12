Завтра по всій Україні будуть застосовуватись обмеження світла — «Укренерго»

По всій Україні планують вимикати світло

У п'ятницю, 13 лютого, у всіх регіонах України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«У всіх регіонах України протягом усієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.



Раніше ми писали, що в Києві енергетики відновили електропостачання близько 100 тисяч сімей, які залишилися без світла внаслідок масованої атаки на енергетичну інфраструктуру.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

