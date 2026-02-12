Зеленський заявив, що краще продовжувати воювати, ніж підписати невигідний договір

Зеленський заявив, що краще продовжувати боротьбу. Фото: The Atlantic

Краще продовжувати боротьбу, аніж погоджуватися із невигідним мирним договором. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю The Atlantic.



У виданні зазначають, що деякі члени найближчого оточення Зеленського починають турбуватися про те, що його вікно можливостей для укладання угоди закривається, і що Україна страждатиме від багаторічної війни, якщо навесні цього року не буде досягнуто угоди про припинення війни.



Зеленський скоріше воліє взагалі не укладати жодної угоди, аніж змусити свій народ прийняти погану.



За його словами, готовий продовжувати битися, якщо це необхідно для досягнення гідного та міцного світу.



«Україна не програє», — заявив він.



Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, тому що пізніше вони мають інший пріоритет – вибори до Конгресу США.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях