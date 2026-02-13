Російський дрон вдарив по машині аварійної бригади у Краматорську: поранені три людини

12 лютого о 14:40 російська армія вдарила по автомобілю аварійної бригади на околицях міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Для атаки загарбники використовували безпілотник.



Внаслідок удару поранення отримали троє чоловіків 1969, 1988 та 1993 років народження.

Нагадаємо, що у МВА розповіли, в якому стані поранені мама та бабуся загиблих братів внаслідок обстрілу Краматорська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко