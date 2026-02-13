В Україні проводитимуть евакуацію дітей без згоди батьків з територій активних бойових дій

Верховна Рада схвалила законопроєкт №12353, який дає право евакуювати з територій активних бойових дій дітей без згоди їхніх батьків та передавати органам опіки.



«Це давно назріла законодавча ініціатива з урахуванням необхідності удосконалення законодавства у сфері евакуації цивільного населення з районів проведення військових (бойових) дій, зокрема дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших категорій населення», — повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий.



За його словами, понад рік цей законопроект проходив процедури узгодження та пошуку оптимальних механізмів забезпечення безпеки, насамперед для тих категорій осіб, які через вік не можуть самостійно подбати про власну безпеку.



Як зазначається, рішення щодо проведення обов'язкової евакуації населення приймається військовими адміністраціями на пропозицію військового командування на відповідній території.



Відповідно до проекту закону, обов'язкова евакуація дітей здійснюватиметься разом із батьком чи законним представником за участю органів опіки та піклування із залученням Національної поліції. Якщо батьки відмовляються від обов'язкової евакуації дітей, поліція відвозить без їхньої згоди. Далі правоохоронці передають дитину органам опіки.



Авторка новини: Кароліна Гайдук

