Краматорськ був атакований ударними дронами

Ілюстративне фото

Місто Краматорськ Донецької області ввечері 13 лютого було атаковане російськими ударними безпілотниками. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що в період з 20:55 до 21:10 російські війська із застосуванням п'яти БпЛА «Герань-2» завдали ударів по громаді.

«Пошкоджено складські приміщення, автостоянку та дві багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні.

МВА встановлює остаточні наслідки атаки.

