Краматорськ був атакований ударними дронами
14 лютого 2026, 09:37

Краматорськ був атакований ударними дронами

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

Місто Краматорськ Донецької області ввечері 13 лютого було атаковане російськими ударними безпілотниками. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що в період з 20:55 до 21:10 російські війська із застосуванням п'яти БпЛА «Герань-2» завдали ударів по громаді.

«Пошкоджено складські приміщення, автостоянку та дві багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні.

МВА встановлює остаточні наслідки атаки.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада схвалила законопроект №12353, який дає право евакуювати з територій активних бойових дій дітей без згоди їхніх батьків та передавати органам опіки.

