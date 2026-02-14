Росіяни обстріляли Запорізьку область: є загиблий та поранені

Одна людина загинула, троє поранено внаслідок російських обстрілів у Запорізькій області. Фото: ОВА

Одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок російських атак на Запорізьку область за минулу добу. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«За добу війська РФ завдали 655 ударів по 41 населеному пункту: застосовувалися авіація, дрони, РСЗВ та артилерія. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури – надійшло 60 повідомлень про руйнування», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, увечері 12 лютого російські війська атакували місто Краматорськ. БПЛА поцілив у приватний будинок. Внаслідок цього удару загинули три брати – два 19-річні хлопці та восьмирічний хлопчик. Їхні 43-річна мама та 65-річна бабуся дістали поранення. Також відомо про загиблого чоловіка.