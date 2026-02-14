Війська РФ 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області. Фото: ОВА

Минулої доби російські окупаційні війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 14 лютого повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Інформація про постраждалих не надходила.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 4 будинки, ще один — у Грузькому.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки, складські приміщення та автомобіль. У Дружківці пошкоджено 4 будинки та автомобіль.

Бахмутський район. У Резниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту евакуйовано 205 осіб, у тому числі 73 дитини, наголошується у повідомленні глави ОВА.