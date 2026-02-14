Росія переконує США, що території є єдиним важливим питанням переговорів щодо України — ISW

У Путіна намагаються переконати адміністрацію Трампа, що території є єдиним важливим питанням переговорів. Фото: ТАСС

Поведінку РФ під час мирних переговорів щодо завершення війни в Україні пояснили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 13 лютого.

Про ймовірне ухвалення Вашингтоном територіальних вимог Кремля вони пишуть із посиланням на західні повідомлення.

За словами аналітиків, Штати підштовхують Україну до територіальних поступок Росії, щоб укласти мирну угоду до літа 2026 року. Кремль переконує адміністрацію президента США Дональда Трампа у тому, що території, зокрема решта Донецької області та південь України, є єдиним невирішеним питанням у мирних переговорах. При цьому Київ росіяни намагаються зобразити як бік, який не бажає йти на поступки.

В ISW нагадали, що Україна неодноразово заявляла про готовність вивести війська з частини Донецької області, що залишилася, в обмін на суттєві гарантії безпеки від заходу, і хоча визнання Києвом російського контролю над цими землями неможливе — це було суттєвою поступкою. РФ у свою чергу відмовляється йти на компроміс.

Аналітики пояснили, що Москва публічно зосереджується на територіальному питанні, щоб відволікти увагу від власного неприйняття будь-яких значущих гарантій безпеки для України — цю відмову чиновники РФ повторювали під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі зі США та Україною.

Нагадаємо, новий раунд тристоронніх переговорів про закінчення війни відбудеться 17-18 лютого у Женеві. Зустріч пройде у форматі Росія – Україна – США.