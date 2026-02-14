До будинків мешканців Дружківки знову почали подавати газ

Ілюстративне фото

Вранці у суботу, 14 лютого, деякі мешканці Дружківки у місцевих пабликах почали повідомляти про те, що у їхніх квартирах відновлено газопостачання.

Зокрема, про відновлення подачі газу повідомили мешканці мікрорайонів №7 та №10.

Водночас, частина жителів міста поскаржилася, що подача газу до їхніх будинків досі не відновилася.

Нагадаємо, 11 лютого Компанія «Донецькоблгаз» звернулася до мешканців Дружківки із екстреним попередженням перекрити газові крани перед усіма газовими приладами. Звернення було пов'язане із пошкодженнями газової інфраструктури, які продовжують фіксуватися внаслідок бойових дій.