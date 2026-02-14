В Україні через атаки РФ не залишилося жодної вцілілої електростанції — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені розповів, що в Україні через атаки РФ не залишилося жодної електростанції, що вціліла.

Про війну в Україні Володимир Зеленський розповів із трибуни Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого.

Зеленський зазначив, що одна з найгірших речей, яку може почути лідер під час війни, це доповідь від командувача Повітряних сил, що підрозділи протиповітряної оборони «порожні», нових поповнень не було, а розвідка каже, що «новий масований удар може бути через день-два».

За словами президента України, іноді постачання відбуваються в останній момент: зокрема, ракети протиповітряної оборони, які партнери поставили в неділю, були використані вже в четвер, під час масованої атаки в ніч проти 12 лютого.

Зеленський зазначив, що цілями російських атак зараз найчастіше стають об'єкти української енергетичної інфраструктури.

«Немає жодної електростанції в Україні, яка б не була пошкоджена російськими ударами, але ми досі виробляємо електроенергію завдяки нашим людям», — сказав президент.

Зеленський назвав Путіна «рабом війни» та зазначив, що глава Кремля не зупиниться в Україні.

«Він може бачити себе царем, але насправді він раб війни. І якщо він проживе ще 10 років, ми розуміємо, що це може бути, то війна може повернутися чи розширитися. Тому ми говоримо, що потрібні справжні гарантії безпеки», — сказав український лідер.