Вчора Краматорськ зазнав комбінованих атак з боку РФ

Ілюстративне фото

У п'ятницю, 13 лютого, місто Краматорськ Донецької області зазнало комбінованих обстрілів. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що о 00:10 було завдано удару БпЛА «Молнія-2» по багатоповерхівці. Пошкоджено будинок та автомобіль.

О 04:00 війська РФ завдали удару БпЛА «Молнія-2» по критичній інфраструктурі.

О 16:20 – удар FPV-дроном з бойовою частиною по дорожній інфраструктурі.

О 16:35 було здійснено удар FPV-дроном з бойовою частиною по автомобілю в одному з мікрорайонів міста.

У період з 20:55 до 21:10 російські війська із застосуванням п'яти БпЛА «Герань-2» завдали ударів по громаді. Пошкоджено складські приміщення, автостоянка та дві багатоповерхівки.

Інформація про постраждалих не надходила, зазначається у повідомленні МВА.