У Краматорську річка Біленька вийшла з берегів
15 лютого 2026, 08:14

У Краматорську Донецької області сталося підтоплення через різке підвищення рівня води в річці Біленькій. Про це повідомив волонтер Богдан Зуяков.

За його словами, вода стрімко прибувала і почала затоплювати двори та прибудинкові території. Найбільшу загрозу становив затор у руслі річки — дерева і гілки, що скупчилися, перекрили течію, через що рівень води продовжував зростати.

Волонтери оперативно прибули до місця затору, щоби спробувати знизити рівень води. Ключову роль у цій ситуації відіграв місцевий мешканець Юрій. «Як добре, що є люди, як Юра», — зазначив Зуяков.

Чоловік не просто відгукнувся на прохання про допомогу, а фактично взяв на себе найнебезпечнішу частину роботи. Він зайшов у стрімкий та холодний потік і власноруч почав розбирати завал із дерев, який не давав воді вільно проходити.

Йому це вдалося. Після розчищення русла вода почала йти буквально на очах — сантиметр за сантиметром. Незабаром рівень знизився настільки, що вода відійшла від будинків на кілька метрів, і загрозі масштабного підтоплення вдалося запобігти.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що потепління призвело до затоплення вулиць та будинків у Слов'янську та в окупованому Луганську.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

