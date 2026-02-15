Російські дрони атакували Слов'янськ та Білбасівку на Донеччині

Наслідки російського удару по Слов'янській громаді. Фото: Вадим Лях

Увечері 14 лютого, близько 22:00, Слов'янськ опинився під російським обстрілом. Про це повідомив начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, удару було завдано із застосуванням безпілотників. За попередньою інформацією, по громаді було запущено два БПЛА «Гєрань-2». Влучання зафіксовано у районах приватної забудови — безпосередньо у Слов'янську, а також у селищі Білбасівка.



Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 24 приватні будинки, постраждали припарковані автомобілі. Вибуховою хвилею вибило вікна, осколками посікло фасади та двори.



Поранення отримали двоє мирних жителів — жінка та її 15-річний син. Їм оперативно надали потрібну медичну допомогу, повідомив Вадим Лях.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 лютого, місто Краматорськ Донецької області зазнало комбінованих обстрілів з боку РФ.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»