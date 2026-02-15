Дніпропетровщина пережила серію ударів артилерією, авіацією та дронами

Наслідки російських ударів у Дніпропетровській області. Фото: Олександр Ганжа

Дніпропетровська область вкотре опинилась під масованим вогнем. За словами голови обласної адміністрації Олександра Ганжі, російські війська за добу більше десяти разів атакували область, застосовуючи артилерію, безпілотники та кориговані авіабомби (КАБ).

Основний удар прийшовся по Нікопольському району. Під обстрілами опинилися райцентр, а також Покровська та Марганецька громади. Внаслідок атак пошкоджено легкові автомобілі та вантажівку. Постраждав 40-річний чоловік — йому знадобилася медична допомога.



У Покровській громаді Синельниківського району російські снаряди та боєприпаси зруйнували та пошкодили приватні будинки. Поранення дістала 13-річна дівчинка.

Влада фіксує наслідки ударів і продовжує уточнювати масштаби руйнувань, закликаючи жителів не ігнорувати сигнали тривоги та по можливості залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські дрони атакували Слов'янськ та Білбасівку на Донеччині.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»