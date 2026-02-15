У районі Гуляйполя знищено групу російських військових

Знищення живої сили РФ у районі Гуляйполя. Кадр із відео

У районі Гуляйполя було знищено живу силу російських військ, спрямовану на приховане проникнення між українськими позиціями.



За наявною інформацією, російське командування 114-го та 394-го мотострілецьких полків, 218-го танкового полку, а також 57-ї та 60-ї окремих мотострілецьких бригад, що діють у смузі 5-ї армії, відправляло своїх військовослужбовців на так звані «флаготики».

Завдання цих груп полягало не у повноцінному наступі, а у спробах психологічного тиску: демонстративно з'являтися між позиціями Сил оборони України та створювати ілюзію «прориву в тил». Розрахунок робився на залякування та дезорієнтацію українських військових.



Проте спроба інфільтрації завершилася провалом. Групи противника були вчасно виявлені та знищені. Підсумок цих дій зафіксований на відео, опублікованому 225-м Окремим штурмовим полком Сил оборони України.

Кадри наочно демонструють ціну подібних «пугалок» та наслідки рішень, за яких особовий склад використовується як витратний матеріал для імітації активності на лінії фронту.

Нагадаємо, Україна розпочала локальні контратаки після блокування Starlink для росіян.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»