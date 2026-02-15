Зеленський: США запропонували Україні 15 років гарантій безпеки

На полях Мюнхенської безпекової конференції президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що США запропонували Києву гарантії безпеки терміном на 15 років. Трансляція зустрічі велася через канал Офісу Президента на YouTube.



За словами Володимира Зеленського, Україна сподівається збільшити цей термін до 30 або навіть 50 років. «Все залежатиме від позиції адміністрації президента США Дональда Трампа», — зазначив він, наголосивши на важливості узгодження деталей.



Пропоновані гарантії включають моніторинг виконання мирної угоди та присутність міжнародних партнерів, проте точні механізми поки що не розкриваються.

Наголошується на тому, що питання гарантії безпеки стає ключовим елементом переговорів.

Нагадаємо, Росія переконує США, що території є єдиним важливим питанням переговорів щодо України.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»