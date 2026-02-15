Київ на межі катастрофи: мер Кличко про майбутнє України

Фото: ДСНС Києва

Київ балансує на межі катастрофи, а майбутнє незалежності України залишається під загрозою. Про це 14 лютого 2026 року в інтерв'ю газеті Financial Times заявив мер столиці Віталій Кличко.



«Сьогодні відкритим залишається головне питання: чи виживемо ми як незалежна держава чи ні», — наголосив мер.

За його словами, критична ситуація пов'язана з масштабними пошкодженнями об'єктів інфраструктури, які сталися останні два місяці. Кличко зазначив, що руйнування торкнулися енергомережі, транспортних вузлів і найважливіших соціальних об'єктів, що робить життя киян вкрай складним і непередбачуваним.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна може отримати пакет допомоги у сфері енергетики та ППО.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»