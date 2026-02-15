Колишнього очільника Міненерго затримали під час перетину кордону

Германа Галущенка затримали під час спроби виїзду з України

Колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка затримали вночі, 15 лютого 2026 року, при спробі залишити країну. Операція пройшла під час перетину державного кордону — Галущенко їхав поїздом за межі України.



Затримання провели детективи НАБУ спільно з прокурорами САП у рамках корупційного розслідування «Мідас». За даними відомств, прикордонна служба наперед отримала інформацію про можливу спробу ексчиновника виїхати з країни.

У НАБУ повідомили, що після затримання «проводяться першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та на підставі санкції суду». Подробиці справи обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, Галущенко очолював Міністерство енергетики з квітня 2021 року. У липні 2025-го він перейшов на роботу до Міністерства юстиції, проте вже у листопаді того ж року Верховна Рада відправила його у відставку разом із ексміністром Світланою Грінчук. Приводом стали корупційні скандали навколо Енергоатому.

Розслідування «Мідас» стосується можливої схеми за участю високопосадовців та бізнесмена Тимура Міндіча. Раніше в рамках цієї справи у Галущенка вже проводили обшуки.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»