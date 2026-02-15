Дрони уразили селище Центральний Перевальського району на Луганщині

Удар безпілотників по селищу Центральний у Перевальському районі на окупованій Луганщині став відповіддю на російські атаки по мирних містах України та цивільному населенню.

За повідомленнями з місця, атака припала одразу на кілька вулиць. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки, а також будівлі школи, селищної ради та поштового відділення. Є поранені.



Загалом пошкоджено понад 120 будинків. Мешканців найбільш постраждалих будівель планують тимчасово розмістити у пунктах тимчасового розміщення.

Такі удари є реакцією на систематичні обстріли російськими військами житлових кварталів, торгових центрів, лікарень та енергетичної інфраструктури України — від Кременчука та Дніпра до Харкова, Одеси та прифронтових міст Донецької та Запорізької областей.

На тлі щоденних жертв серед мирного населення Україна залишає за собою право завдавати ударів у відповідь, спрямованих на стримування подальшої ескалації.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по артбригаді у Вільному Донецької області та знищили «Панцирь-С1» у Криму.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»