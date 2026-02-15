Волонтери та військові провели складну евакуацію на Донеччині

Джерело: instagram.com/denys_khrystov

Волонтери Донеччини провели одну із найскладніших евакуацій — людей доводилося виводити з Костянтинівки в умовах постійної загрози та технічних проблем у дорозі.



Про деталі операції розповів волонтер Денис Христов із позивним Голландець. За його словами, евакуація більше нагадувала ризиковану авантюру. До команди долучились Богдан Зуяков та Костянтин Ліберов, які, незважаючи на небезпеку, погодилися йти до кінця.

Підтримку волонтерам забезпечили бійці 28-ї окремої механізованої бригади, про яких Христов коротко написав: «Ви — тигри». Під час операції виникли непередбачувані складнощі — волонтерський автомобіль зламався прямо на маршруті.



На допомогу оперативно прийшли представники поліцейського підрозділу «Білий Янгол» та воєнні капелани. Завдяки їхній швидкій реакції евакуацію вдалося продовжити та завершити успішно.

В результаті з міста вивели трьох цивільних разом із їхніми тваринами, а також врятували двох жінок, які вночі пішки вийшли з Костянтинівки та були змушені переночувати поряд із розбитою технікою.



«Тепер пісня „Добре ранок, Україно“ назавжди нагадуватиме про наші ранкові пригоди на Донбасі», — зазначив волонтер.

Джерело: instagram.com/denys_khrystov

Нагадаємо, сьогодні антидроновий захист на Донеччині залишається фрагментарним, запізнілим і залежним не стільки від фінансування, скільки від дефіциту людей, техніки та системного підходу.



У таких умовах Краматорськ і Слов’янськ ризикують повторити сценарій Херсона, де дрони стали не епізодичною загрозою, а частиною повсякденного життя.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»