Кримінальне провадження після удару по «Амстору» у Кременчуці закрито без підозрюваних

Фото: Полтавська обласна прокуратура

27 червня 2022 року Кременчук опинився під ракетною атакою. Дві російські крилаті ракети Х-22 вдарили по місту, і одна з них влучила у торговий центр «Амстор».



Будинок охопив вогонь. Люди, які прийшли за покупками, опинилися у пастці. Раніше «Новини Донбасу» писали про загиблих щонайменше 20 людей, ще не менше 59 отримали поранення.



Вже наступного дня після атаки в Офісі Генерального прокурора повідомили: правоохоронці перевірять дії адміністрації торговельного центру. Слідство мало встановити, чому під час ракетного удару не було забезпечено евакуацію відвідувачів та персоналу.



Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.



Слідчі вивчали, яких заходів цивільного захисту вживали посадові особи торговельного центру — і чи вживали взагалі — у момент удару та безпосередньо перед ним. Як повідомлялося, розслідування вело Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Видання «Новини Донбасу» надіслало інформаційний запит до прокуратури з питаннями, чи триває розслідування зараз, на якому етапі знаходиться провадження, чи оголошувалися підозри конкретним особам і, якщо справа закрита, з яких підстав.



У прокуратурі повідомили, що досудове розслідування з кримінального провадження № 42022172030000068, відкритому 28 червня 2022 року за статтями про службову недбалість та порушення вимог охорони праці, було завершено.



31 серпня 2023 року слідчий виніс ухвалу про закриття зазначеного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України.

Також у прокуратурі «Новинам Донбасу» уточнили, що в рамках даного кримінального провадження жодній особі не було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, пункт 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) визначає, що кримінальне провадження закривається, якщо встановлено відсутність у діянні складу кримінального злочину.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»