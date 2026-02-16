Армія РФ просунулась біля Новомиколаївки Донецької області

OSINT-проєкт DeepState опублікував оновлену мапу бойових дій. За даними аналітиків, російські війська просунулися в районі села Новомиколаївка Покровського району Донецької області.
Новомиколаївка знаходиться у безпосередній близькості до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Відстань до кордону у західному напрямку становить до 15 км.
Скріншот: DeepState
«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки», — повідомили аналітики проєкту DeepState, коментуючи останні зміни на лінії фронту.
Нагадаємо, Україна розпочала локальні контратаки після блокування Starlink для росіян.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»