Ексміністру енергетики Галущенку повідомили про підозру у справі «Мідас»
16 лютого 2026, 08:43

У понеділок, 16 лютого, колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі Мідас. Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі та затримали при спробі перетнути кордон. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великобританії) з ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ та САП у листопаді 2025 року, зареєстрований фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів «інвестицій».

«Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських островів та Сент-Кітс та Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була сім'я підозрюваного. З метою приховування його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані в структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітсі та Невісі», — йдеться у повідомленні. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей чиновника.

Як зазначається, ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації на користь підозрюваного стали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

«Отримані в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що в період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізувалися через різні фінансові інструменти, зокрема, криптовалюту та «інвестування» у фонд», — уточнили у відомстві.

Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася сім'я підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували сім'ї безпосередньо у Швейцарії. Частину цих коштів витратили на оплату навчання у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Інші поклали на депозит, від якого сім'я високопосадовця отримувала додатковий дохід і витрачала його на власні потреби.

Раніше ми писали, що колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка затримали вночі, 15 лютого 2026 року, при спробі залишити країну.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до Інтерполу документи для розшуку бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони є фігурантами справи «Мідас», яка стосується корупційних схем в енергетичній сфері. 

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

