«Укрзалізниця» повідомила про обмеження руху на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі
16 лютого 2026, 09:07

«Укрзалізниця» повідомила про обмеження руху на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі

Фото: «Укрзалізниця» Фото: «Укрзалізниця»

У східних та північних областях України потяги сьогодні не доїдуть до кінцевого пункту призначення. Про те, як курсує залізниця 16 лютого, повідомляється в оперативній інформації «Укрзалізниці».

Сумська та Чернігівська області

Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопу. Далі у північному напрямку пасажирам пропонується пересадка на приміський поїзд чи автобусне сполучення.

На Чернігівщині на даний момент додаткових обмежень не введено. Проте можливі затримки поїздів на Славутицькому та Ніжинському напрямках.

Там контактна мережа регулярно зазнає пошкоджень через атаки БПЛА, а також страждає від несприятливих погодних умов, як і сьогодні.

Харківська область

Рух поїздів на пошкодженій ділянці у районі Лозової відновлено. Водночас, від Лозової у напрямку Краматорська пасажирам тимчасово рекомендують скористатися автобусами.

Перевезення здійснює «Проліска»: проїзд безкоштовний, проте перед посадкою проводиться обов'язкова реєстрація пасажирів. У компанії просять поставитися до цієї процедури з розумінням.

На Ізюмському напрямку регіональні експреси йдуть за розкладом.

Запоріжжя

Моніторингові групи залізниці продовжують посилений контроль ситуації у області.

Сьогодні поїзди №86/85 «Львів — Запоріжжя — Львів», №5/6 «Ясіня — Запоріжжя», №39/40 «Солотвино — Запоріжжя — Солотвино», №731/732 «Київ — Запоріжжя — Київ», а також №128/127 «Львів — Запоріжжя — Львів» курсуватимуть лише до та з Дніпро.

Пара регіональних поїздів працюватиме на ділянках «Запоріжжя — Синельникове» та «Синельникове — Дніпро».

Щодо решти поїздів далекого сполучення між Дніпром та Запоріжжям, рішення прийматимуться оперативно — залежно від ситуації «у повітрі».

Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та працівників вокзалів.

Нагадаємо, вчора Дніпропетровщина пережила серію ударів артилерією, авіацією та дронами.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

