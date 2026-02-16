Війська РФ за добу двічі вдарили по Краматорську

Російська армія за минулу добу двічі завдала ударів по Краматорську Донецької області. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Як зазначається, о 09:45 ударний БПЛА влучив у машину у приватному секторі.
За кілька хвилин росіяни знову вдарили по місту, о 09:51 FPV-дрон з бойовою частиною атакував в дорожнє покриття в одному з мікрорайонів міста.
Раніше ми писали, що Дніпропетровська область вкотре опинилась під масованим вогнем.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
