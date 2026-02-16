РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 54 цілі

ППО збила 54 цілі. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ минулої доби, 15 лютого, запустили шість ракет і 62 БПЛА. Протиповітряна оборона збила дві ракети та 52 безпілотники. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.



«У ніч на 16 лютого (з 18:00 15 лютого) противник атакував чотирма протикорабельними ракетами Циркон з анексованого Криму, балістичною ракетою Іскандер-М з Брянської області, керованою авіаційною ракетою Х-31П з окупованої Запорізької області, а також 62 БП, Приморсько-Ахтарськ – РФ, селище Гвардійське — Крим, близько 40 із них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.



Крім того, зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Інформація про три ворожі ракети уточнюється.



