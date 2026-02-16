Східний фронт: під Приморським йдуть бої, армія РФ просувається біля Новосергіївки

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Ситуація на східному фронті станом на 16 лютого залишається напруженою та динамічною. За інформацією воєнблогера Олега Петренка, у Запорізькій області на Комишуваському напрямку продовжуються активні бойові дії.



Зіткнення фіксуються у центральній частині Приморського, а також у районі населеного пункту Лук'янівське. На Гуляйпільському напрямку російські підрозділи ведуть штурмові дії у бік залізниці поблизу Залізничного.



Відзначається розширення сірої зони. Паралельно бої тривають у районі Добропілля. Українські сили здійснюють контратаки в районі Прилук. Населений пункт Цвєткове залишається під контролем Сил оборони України, а заяви російської сторони про його «захоплення» не відповідають дійсності.

У Донецькій області на стику Покровського і Межевського напрямків противник зумів просунутися на захід і на північний захід від Новосергіївки. Конфігурація лінії фронту, що склалася, створює умови для посилення тиску на Новомиколаївку і подальших спроб наступу в цьому районі.



Особливо напруженою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку. Тут триває інфільтрація російської піхоти у саму Костянтинівку та прилеглі населені пункти. За наявними даними, противник уже просочується в житлову забудову на півдні та південному заході міста.



Одночасно тривають штурмові дії в районах Сантуринівка та Старе Село на південно-східній околиці Костянтинівки. За повідомленнями з місць, атаки були відбиті, проте російська піхота не припиняє спроб закріпитися в житлових кварталах, а також просунутися у напрямку Іллінівки та Берестка, йдеться у повідомленні Олега Петренка.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»