В Одесі затримали коригувальницю ударів по енергооб’єктах

Фото: СБУ

Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Одесі агентку ФСБ, яка передавала дані для ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі міста.



За даними слідства, 48-річну місцеву мешканку завербували через Telegram-канал з оголошеннями про «швидкі підробітки». За завданням російських спецслужб вона збирала координати трансформаторних підстанцій та об’єктів високої напруги, що забезпечують електропостачання Одеси.

Агентка пересувалася містом громадським транспортом, фотографувала енергооб’єкти та перевіряла їхній стан після обстрілів. Отриману інформацію вона передавала куратору через месенджер, зокрема надсилала мітки на Google Maps і звіти про відновлювальні роботи.



Затримали зловмисницю вдома, коли вона готувала черговий звіт для представників ФСБ. Під час обшуків правоохоронці вилучили два мобільні телефони з доказами шпигунської діяльності.

Жінці оголошено підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.