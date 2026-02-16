Окупанти за добу обстріляв три населені пункти Донеччини

За 15 лютого поліція зафіксувала 1368 ударів ЗС РФ по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Під вогнем знаходилися міста Костянтинівка, Краматорськ, село Осикове. Росіяни били ними FPV-дронами», — йдеться в повідомленні.





У відомстві уточнили, що руйнування цивільної інфраструктури не задокументовані.



Раніше ми писали, що росіяни атакували Краматорськ 15 лютого.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

