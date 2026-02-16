Донецька, Дніпропетровська, Черкаська та Одеська області знеструмлені — «Укренерго»

Фото: НЕК «Укренерго»

Після російських ударів на ранок, 16 лютого, залишаються знеструмленими споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях, повідомляє «Укренерго».



Значна частина міста Одеса також залишається без світла через атаки дронів. У більшості областей діють обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення.



В окремих областях запроваджено аварійні відключення, через що раніше опубліковані графіки тимчасово не застосовуються. Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації ситуації.



Через негоду повністю або частково знеструмлено 178 населених пунктів у восьми областях — Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, окупанти за добу обстріляли Костянтинівку, Краматорськ, село Осикове на Донеччині.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»