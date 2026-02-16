РФ готує масований ракетний удар по Україні

Ту-95 ПКС РФ.

Росія завершила підготовку до можливого масованого ракетного удару по території України. За даними моніторингових ресурсів, атака може відбутися вже найближчим часом — напередодні запланованих переговорів, повідомляють «Новини Донбасу».



Як повідомляють спостерігачі, ближче до українського кордону передислоковано три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які регулярно використовуються для запусків крилатих ракет. Паралельно протягом останніх двох діб РФ здійснювала активну розвідку об’єктів у Києві, області та на заході країни.



Супутникові знімки аеродрому «Українка» фіксують значну концентрацію стратегічної авіації: 35 Ту-95МС, 7 Ту-160, а також літаки-заправники та розвідники.

Супутникові знімки аеродрому «Українка». Фото: StrategicaviationT

Чотири Ту-95МС уже перебазовано в європейську частину РФ — три з них здійснили посадку на аеродромі «Олєнья». Ще один літак готується до вильоту.



Крім того, на аеродромі «Українка» залишається щонайменше один Ту-160, споряджений крилатими ракетами, що свідчить про високу ймовірність ракетної атаки найближчим часом.



Нагадаємо, сьогодні керівник Офісу президента Кирило Буданов написав на своїй сторінці в Telegram, що українська переговорна група вирушила до Женеви.