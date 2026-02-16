РФ готує масований ракетний удар по Україні

Росія завершила підготовку до можливого масованого ракетного удару по території України. За даними моніторингових ресурсів, атака може відбутися вже найближчим часом — напередодні запланованих переговорів, повідомляють «Новини Донбасу».
Як повідомляють спостерігачі, ближче до українського кордону передислоковано три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які регулярно використовуються для запусків крилатих ракет. Паралельно протягом останніх двох діб РФ здійснювала активну розвідку об’єктів у Києві, області та на заході країни.
Супутникові знімки аеродрому «Українка» фіксують значну концентрацію стратегічної авіації: 35 Ту-95МС, 7 Ту-160, а також літаки-заправники та розвідники.
Чотири Ту-95МС уже перебазовано в європейську частину РФ — три з них здійснили посадку на аеродромі «Олєнья». Ще один літак готується до вильоту.
Крім того, на аеродромі «Українка» залишається щонайменше один Ту-160, споряджений крилатими ракетами, що свідчить про високу ймовірність ракетної атаки найближчим часом.
Нагадаємо, сьогодні керівник Офісу президента Кирило Буданов написав на своїй сторінці в Telegram, що українська переговорна група вирушила до Женеви.
Склад української делегації.
«Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені», — зазначив він.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що новий раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні має відбутися 17–18 лютого в Женеві. Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров розкрив склад української делегації.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
