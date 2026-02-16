У боях за Куп’янськ ЗСУ знищили 27 окупантів на одного — The Times

Куп'янськ.

Під час боїв за Куп'янськ українські сили знищили в середньому 27 російських військових на кожного загиблого бійця ЗСУ. Такі дані були озвучені британською стороною на розвідувальному брифінгу, пише The Times.



За інформацією джерел, перед Різдвом до 200 російських військових опинилися в оточенні. Загальні втрати РФ в цьому районі за минулий рік оцінюються в тисячі.



До Куп'янська були перекинуті одні з найкращих підрозділів, зокрема бійці 13-ї бригади «Хартія». Українські сили змогли відкинути противника і встановили прапор над будівлею міської адміністрації.



Попри масове застосування живої сили, Росії не вдалося досягти істотного просування на цій ділянці фронту. Експерти відзначають, що агресивна риторика Кремля все менше відповідає реальній ситуації на полі бою.



На Куп'янському напрямку за даними Генштабу ЗСУ вчора відбулося одне бойове зіткнення в районі Піщаного.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»