Женева замість Абу-Дабі: Кремль розширює переговорну делегацію
16 лютого 2026, 13:12

Росія готується до нового етапу переговорів щодо українського врегулювання, який відбудеться у Женеві 17—18 лютого. Главою російської делегації залишається помічник президента РФ Володимир Мединський — цей статус за ним зберігався і раніше, незважаючи на його відсутність на попередніх раундах.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Він пояснив, що Мединський не брав участі у зустрічах в Абу-Дабі, оскільки там розглядалися переважно питання безпеки, які безпосередньо пов'язані з військовою тематикою.

При цьому, наголосив Пєсков, рішення про керівника переговорної групи ухвалювалися заздалегідь і неодноразово підтверджувалися президентом Володимиром Путіним.

Майбутній раунд у Женеві відрізнятиметься за змістом. На порядок денний планується винести ключові та найчутливіші питання, у тому числі територіальні.

«Цього разу мають на увазі обговорювати ширший спектр питань, включаючи, власне, головні питання, які стосуються і територій, і всього іншого. Які, власне, пов'язані з тими вимогами, які ми маємо. Тут уже потрібна присутність головного переговорника, тобто Мединського», — зазначив представник Кремля.

У зв'язку зі зміною порядку денного прийнято рішення розширити склад делегації. Крім Мединського, до переговорної групи увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін та начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Ігор Костюков.

Також очікується участь глави Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. За словами Пєскова, він задіяний за окремим напрямком — у рамках групи, яка займається економічною взаємодією зі США.

У Кремлі наголошують, що президент перебуває у постійному контакті з учасниками переговорів. Напередодні вильоту до Женеви делегація отримала детальні інструкції, що відображають позицію Москви та параметри майбутніх обговорень.

«Зрозуміло, президент у постійному контакті з нашими перемовниками. І, звичайно, вони отримують детальні інструкції напередодні вильоту», — резюмував Пєсков.

Нагадаємо, у Путіна заявили, що важлива умова Росії для мирних переговорів — вихід ЗСУ з Донбасу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

