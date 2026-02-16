Оператор дронів з центру «Рубікон» перейшов на бік України

Мирослав Симонов оператор БПЛА із російського центру безпілотних систем «Рубікон».

Оператор безпілотників із російського навчального центру «Рубікон» перейшов на бік України. Відео з військовим оприлюднив державний проєкт «Хочу жити», який допомагає солдатам РФ безпечно здатися в полон.



Йдеться про Мирослава Симонова, якого примусово мобілізували до російської армії. Спочатку він розраховував потрапити до підрозділу, де служив його батько, однак замість цього був направлений до операторів БПЛА, а згодом — на навчання в центр «Рубікон».



За словами військового, саме під час служби він побачив, як у російській армії віддають накази щодо знищення полонених і виправдовують удари по цивільному населенню. Після цього він вирішив самовільно залишити частину, однак був затриманий і переведений до так званої «штурмової» бригади.



Дізнавшись про проєкт «Хочу жити», Симонов скористався можливістю перейти лінію фронту та добровільно став на бік України.

Дронщик із “Рубікону” перейшов на бік України



Мирослав Симонов був змушений піти служити до російської армії, але сподівався потрапити до підрозділу свого батька. Натомість був відправлений до підрозділу БПЛА, а звідти – на навчання до відомого центру “Рубікон”.



Побачивши, як… pic.twitter.com/uHtFS3IX4F — Проект «Хочу жити» (@hochuzhit_com) February 15, 2026

За даними Генштабу, лише за минулу добу російська армія застосувала майже п’ять тисяч дронів-камікадзе та здійснила понад три тисячі обстрілів українських позицій і населених пунктів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»