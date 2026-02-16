ЗСУ знищили штурмову групу РФ артилерією та дронами

Момент удару дрона по військовому РФ, що тікав.

Пресслужба 225 Окремого штурмового полку оприлюднила відео бойової роботи, на якому зафіксовано знищення штурмової групи російських військових із застосуванням артилерії та безпілотників.



На опублікованих кадрах видно, як оператори аеророзвідки виявили групу з чотирьох окупантів і передали точні координати артилерійським підрозділам. Після цього по ворогу було завдано удару касетними боєприпасами, а згодом цілі добили FPV-дрони.



У підрозділі наголошують, що завдяки багаторівневій системі повітряної розвідки противника вдається виявляти ще на підходах до позицій української піхоти.



«Наше ключове завдання — не дати ворогу наблизитися до переднього краю та знищити його на дальніх дистанціях. Для цього постійно вдосконалюється взаємодія між аеророзвідкою, артилерією та силами безпілотних систем», — зазначили військові.







У результаті вся штурмова група РФ була повністю ліквідована. За даними Генштабу, лише за минулу добу втрати російської армії склали близько 1180 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»